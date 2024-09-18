Rusya'nın 'Okyanus-24' askeri tatbikatları endişe yarattı! ABD Alaska'ya asker sevk ediyor

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), 11 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül'de Alaska açıklarında Rus askeri uçaklarını tespit ve takip ettiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) konu ile ilgili açıklamasında, 8 Rus askeri uçağı ile 2 denizaltı dahil 4 donanma gemisinin Alaska'ya yaklaştığı ancak uçaklarının ABD hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.

'Kuvvet Yansıtma' ismi verilen operasyon kapsamında ABD askerleri geçen hafta Alaska'nın Anchorage kentinin yaklaşık 2 bin kilometre güneybatısındaki Shemya Adası'na sevk edildi. Bölgeye konuşlanan askerlerin, beraberinde yüksek hareket kabiliyetine sahip 2 topçu roket sistemi (HIMARS) getirdiği aktarıldı. Shemya Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ABD Hava Kuvvetlerine ait hava üssünün varlığı biliniyor.

Yanıt vermeye hazırız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, dünkü basın brifinginde, "Rusların ve Çinlilerin yakınlarda uçtuğunu ilk kez görmüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz ve buna yanıt vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Çin'den 'stratejik işbirliği' mesajı

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde 10-16 Eylül'deki Okyanus-2024 askeri stratejik tatbikatı, Pasifik ve Arktik okyanusları, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında gerçekleşti. Putin, 10 Eylül'deki açıklamasında, tatbikat ile Rusya deniz ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin denetlenmesinin amaçlandığını bildirmişti.

Çin Savunma Bakanlığı 9 Eylül'deki açıklamasında, Rusya ve Çin donanmalarının katılacağı Northern United 2024 tatbikatlarının Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'nde düzenleneceği bildirilmişti. Açıklamada, deniz ve hava tatbikatlarının iki ülke arasındaki "stratejik iş birliğini geliştirmeyi ve güvenlik tehditleriyle ortak mücadele kabiliyetlerini güçlendirmeyi" amaçladığı kaydedilmişti.