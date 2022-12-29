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Rusya'nın tarihi "Biryusinka" oyuncak fabrikası yeni yıl için hazırlanıyor

2023'ü karşılamaya hazırlandığımız günlerde Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde bulunan tarihi oyuncak fabrikasında yeni yıl ruhunu yansıtan oyuncaklar üretiliyor.

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Rusya'nın tarihi oyuncak fabrikasında, noel ve yaklaşan yeni yıl hazırlıkları kapsamında Rus kültüründe önemli bir yeri olan Ded Moroz (Noel Baba), tavşan ve Snegurochka adı verilen masalsı karakterlerin üretimine devam ediliyor.

Tarihi fabrikayı gezmeye de izin veriliyor

Ayrıca oyuncak fabrikası aile gezilerine de olanak sunuyor. 1942 yılında kurulan "Biryusinka" adı verilen tarihi oyuncak fabrikası görüntülendi.

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