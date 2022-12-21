Rusya'nın yeni doğal gaz sahası faaliyete alındı

Yaklaşık 1,8 trilyon metreküp rezerviyle Kovıtka'nın Rusya'nın doğusundaki en büyük gaz sahası olduğuna işaret eden Putin, Kovıtka ile Yakutistan'daki Çayandinskoye sahasının birbirine bağlanacağını ifade etti.

GÜZERGAHI 3 BİN KİLOMETREYİ AŞACAK

Sahadan çıkartılacak doğal gazın Sibirya'nın Gücü üzerinden sevk edileceğini kaydeden Putin, "Böylelikle en önemli gaz iletim güzergahımızı tüm uzunluğu boyunca faaliyete geçirmiş oluyoruz. Bu güzergah üç bin kilometreyi aşacak." dedi.

Avrupa'da çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı. Rusya da söz konusu kaybı telafi etmek amacıyla başta Çin olmak üzere farklı pazarlara yönelik sevkiyatını artırmak istiyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e doğal gaz sevkiyatında günlük rekorun kırıldığını bildirmişti.