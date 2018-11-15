S. Arabistan: Kaşıkçı'nın öldürülmesi büyük bir hata
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda açıklamalarda bulundu.
Cübeyr, "Kaşıkçı'nın öldürülmesinin büyük bir suç ve hata olduğunu kabul ediyoruz." dedi.
Cübeyr, "Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale çabalarını reddediyoruz. Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez. Kaşıkçı cinayeti konusunda hala cevaplanması gereken sorular var. Türkiye'den üç kez kanıt istedik, vermediler. Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle hiçbir ilgisi yok. " ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA