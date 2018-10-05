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S. Arabistan: Konsolosluğumuzun aranmasına izin verebiliriz

Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, kayıp gazeteci Kaşıkçı ile ilgili İstanbul Başkonsolosluğunun aranmasına izin vermeye hazır oldukları bildirildi.

S. Arabistan: Konsolosluğumuzun aranmasına izin verebiliriz
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Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu.

Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu. 

Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklamaSuudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama

 

Kaynak: İHA

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