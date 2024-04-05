Şam'da öldürülen Devrim Muhafızları için cenaze töreni

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonuna düzenlenen saldırıda öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensupları için cenaze tören düzenlendi. İran, Devrim Muhafızları'nın ikisi general yedi kişinin öldüğünü açıkladığı saldırının ardından bir kez daha saldırıdan sorumlu tuttuğu İsrail'in "cezalandırılacağını" söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İran devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde, yüzlerce göstericinin ellerinde öldürülen kişilerin fotoğraflarını taşıdığı ve üzerinde "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganlarının olduğu pankartlar açtığı görüldü.

"Karar verildi ve kesinlikle uygulanacak"

İran, 1 Nisan Pazartesi günü düzenlenen saldırıdan İsrail'i sorumlu tutuyor. Devrim Muhafızları'ndan yapılan ilk açıklamada, saldırıda ikisi general yedi kişinin öldüğü belirtilmişti. Ölenler arasında Devrim Muhafızları mensubu Tuğgeneral Mohammad Reza Zahedi de bulunuyordu. Zahedi, saldırı sırasında Şam'daki İran büyükelçilik kompleksini ziyaret ediyordu. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 'İsrail rejimini pişman edeceklerini' söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Hossein Salami, bugün başkent Tahran'da toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Düşmanın kutsal İslam cumhuriyetimize yönelik hiçbir eylemi yanıtsız kalmayacak. Cesur adamlarımız Siyonist rejimi cezalandıracak" ifadelerini kullandı. Eski komutan Mohsen Rezaei ise İsrail'e karşı misilleme olasılığına ilişkin olarak, "Karar verildi. Bu, kesinlikle uygulanacak" diye konuştu.

Abdullahiyan: Abd savaşın devam etmesinde ana taraf oldu

Öte yandan, cenaze töreni, İran'ın ülke çapında Filistin'e destek mitingleri düzenlediği 'Dünya Kudüs Günü'ne denk geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 'Dünya Kudüs Günü' münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de ateşkesin sağlanamaması konusunda ABD'yi suçladı. Abdullahiyan, "ABD, Gazze'deki savaşın devam etmesinde ana taraf olmuştur, sona ermesinde değil" dedi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği suçların, insan haklarının açık ihlali olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplulukları Gazze'deki soykırımı durdurma konusunda aktif davranmamakla suçladı.

Ölü sayısı 13'e yükselmişti

İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen hava saldırısında yedi İranlının yanı sıra altı Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti. İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde yedi İranlı 'askeri danışman' ve altı Suriye vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 13 olduğu belirtildi.