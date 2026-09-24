Samsung Electronics güncellemesi ters tepti: Buzdolapları soğutmayı kesti

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Samsung Electronics , akıllı ev sistemlerini geliştirmek amacıyla yürüttüğü yazılım çalışmalarında beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Güney Kore'de bazı Bespoke AI buzdolapları, SmartThings üzerinden gelen güncellemenin ardından elektrik, ekran ve soğutma işlevlerinde sorun yaşamaya başladı.

Sorunun donanımsal bir arızadan değil, şirket içi test için hazırlanan bir yazılım sürümünün yanlışlıkla bazı tüketicilere dağıtılmasından kaynaklandığı açıklandı. Samsung güncellemeyi durdururken etkilenen cihazlar için ücretsiz onarım ve acil servis süreci başlattı.

Test yazılımı müşterilere ulaştı

Sorun 22 Eylül'de yapılan yazılım güncellemesinin ardından ortaya çıktı.

Samsung'un açıklamasına göre şirket içi test sürecinde kullanılması gereken yazılım sürümü yanlışlıkla bazı müşterilerin buzdolaplarına dağıtıldı.

Güncellemenin ardından bazı kullanıcılar cihazların ekranlarının kapanması, iç aydınlatmanın çalışmaması ve soğutma ile dondurma işlevlerinin devre dışı kalması gibi sorunlar bildirdi.

Samsung Members platformunda paylaşılan kullanıcı deneyimleri, basit bir ekran arızasından daha ciddi sonuçların ortaya çıktığını gösterdi. Bazı tüketiciler soğutmanın tamamen kesildiğini ve buzdolabındaki gıdaların bozulmaya başladığını bildirdi.

Akıllı buzdolabı yazılımla kullanılamaz hale geldi

Olayın dikkat çeken tarafı, arızanın geleneksel bir mekanik parçadan değil yazılım güncellemesinden kaynaklanması oldu.

Yeni nesil Bespoke AI buzdolaplarında SmartThings bağlantısı, uzaktan kontrol, enerji yönetimi ve bazı yapay zekâ destekli özellikler bulunuyor.

Samsung da kısa süre önce belirli buzdolabı ve çamaşır makinelerine yeni yapay zekâ özellikleri kazandırmak amacıyla Tizen işletim sistemi güncellemelerini genişleteceğini açıklamıştı.

Ancak yaşanan olay, bağlantılı ev cihazlarında yazılımın artık cihazın çalışması açısından ne kadar kritik hale geldiğini de ortaya koydu.

Bir telefon veya bilgisayardaki hatalı güncellemenin sonucu çoğu zaman geçici işlev kaybı olurken, buzdolabında soğutmanın durması doğrudan gıda kaybına yol açabiliyor.

Gece boyunca onarım yapıldı

Samsung, sorunun tespit edilmesinin ardından güncellemenin dağıtımını durdurdu ve acil müdahale ekibi oluşturdu.

Şirket, etkilenen ürünlerin onarım masraflarının tamamını karşılayacağını ve cihazları 24 Eylül'e kadar mümkün olduğunca hızlı biçimde yeniden çalışır hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

24 Eylül sabahı Samsung Members üzerinde paylaşılan kullanıcı mesajları, servis ekiplerinin gece boyunca bazı evlere giderek onarım yaptığını gösteriyor.

Bazı kullanıcılarda cihazın ana elektronik kartının değiştirilmesinin ardından buzdolabının yeniden çalışmaya başladığı bildirildi.

Ancak bu paylaşımlar bütün etkilenen cihazların onarıldığı anlamına gelmiyor. Samsung'un tüm müdahale sürecini tamamladığına ilişkin yeni bir toplu açıklama henüz bulunmuyor.

Bozulan gıdalar için tazminat gündemde

Şirket yalnızca cihaz onarımının maliyetini değil, buzdolabındaki gıdaların zarar görmesi nedeniyle ortaya çıkan tüketici kayıplarını da değerlendirmek zorunda kalabilir.

Sorunun Güney Kore'deki Chuseok tatili öncesinde ortaya çıkması mağduriyeti büyüttü. Çok sayıda hanenin tatil için yiyecek depoladığı dönemde soğutmanın kesilmesi, gıda kaybı şikâyetlerinin artmasına yol açtı.

Samsung onarım ücretlerinin tamamının şirket tarafından karşılanacağını duyurdu.

Bozulan veya atılmak zorunda kalan gıdalar için ayrıca tazminat ödenip ödenmeyeceği konusunda ise değerlendirme sürüyor.

Bu nedenle olayın şirket açısından mali sonucu yalnızca servis ve yedek parça giderleriyle sınırlı kalmayabilir.

Türkiye'deki kullanıcılar için aynı sorun doğrulanmadı

Olay şu aşamada Güney Kore'deki belirli Bespoke AI buzdolabı kullanıcılarıyla bağlantılı.

Türkiye'de satılan Samsung buzdolaplarının aynı hatalı yazılımı aldığına veya Türkiye'deki kullanıcılarda aynı sorunun yaygın şekilde ortaya çıktığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle olayın Türkiye'deki tüm Samsung akıllı buzdolaplarını etkilediği şeklinde değerlendirilmemesi gerekiyor.

Ancak gelişme, internet bağlantılı beyaz eşyalarda uzaktan yazılım güncellemelerinin yalnızca yeni özellikler açısından değil, cihaz güvenilirliği açısından da kritik bir başlık haline geldiğini gösteriyor.

Akıllı ev cihazlarının sayısı arttıkça üreticiler açısından güncelleme testleri, geri alma mekanizmaları ve olası yazılım hatalarına karşı acil müdahale kapasitesi daha büyük önem taşıyacak.