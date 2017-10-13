Samsung'un iki numarası istifa etti

13 Ekim 2017

Samsung, CEO'su ve Başkan Yardımcısı Kwon Oh-hyun'un görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Samsung Group eski Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'nin rüşvet suçlamasıyla hapse mahkum edilmesinin ardından gelen bu karar, şirket yönetiminde boşluk endişelerini derinleştiriyor.

Güney Kore mahkemesi 25 Ağustos'ta Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee'yi rüşvet vermekten yalan ifade vermeye kadar değişen bir dizi suçtan dolayı beş yıl hapse mahkum etmişti.

Kwon'un beklenmedik istifası, rüşvet skandalı nedeniyle Lee'nin Şubat'ta tutuklanması ve bazı önemli yöneticilerin ayrılmalarından sonra, daha önemli bir rol üstlenmesi beklenirken geldi.

Kwon'un kararı, Samsung'un bellek çipi üretiminin desteğiyle üçüncü çeyrekte rekor seviyede işletme kârı beklentisiyle aynı gün açıklandı.

Kwon (64), Samsung Group'un iki numaralı kişisi olarak görülüyor. Yönetim kurulu başkanı ve yöneticisi olan Kwon, bellek çipleri ve ekran üretimi de dahil olmak üzere şirketin bileşen bölümünün başında bulunuyor.

"Bay Çip" olarak bilinen Kwon yaptığı yazılı açıklamada "yeni bir ruh ve genç bir lider ile yeniden başlama" zamanının geldiğini belirtti.

Kwon, "Neyse ki kazancımız rekor düzeyde, ancak bu geçmişte alınan kararların yatırımların bir sonucu; şu anda gelecekteki eğilimlere bakarak yeni büyüme araçları bulmaya yaklaşmış değiliz" dedi.