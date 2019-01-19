'Sarı yelekliler' Fransa ve Hollanda'da yine sokaklardaydı

19 Ocak 2019

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen "sarı yelekliler", ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Paris'teki eylemde 20 kişi gözaltına alındı.

Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasımda başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, 10'uncu haftasında hükümetin düzenlediği müzakere toplantılarına rağmen devam etti.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürüyüşe geçti. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar attı ve polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Yürüyüş sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı.

Ülke çapında gösterilere 84 bin kişi katıldı

Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Rennes ve Lyon kentlerinde de düzenlenen gösterilerde polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre ülke çapında düzenlenen gösterilere 7 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldı. Ülkedeki eylemlerde 80 bin polis görev yaptı.

Müzakere toplantıları

Fransa'nın farklı noktalarında sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için vatandaşların katılımıyla 200 müzakere toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Macron, 15 Mart'a kadar sürecek müzakere toplantılarının ilkini salı günü gerçekleştirmişti.

Hollanda'da "sarı yeleklilerden" sekizinci eylem

Hollanda'da "sarı yelekliler", sekizinci kez farklı kentlerde hükümeti protesto etti.



Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam, Lahey ve Rotterdam'ın da aralarında olduğu 16 farklı kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümet politikaları protesto edildi.

Amsterdam'da Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli ise şehir merkezinde yürüyerek Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın evinin önüne geldi. Dışarıya çıkan Halsema, sarı yeleklilerin istek ve şikayetlerini dinledi.

Eylemciler yürüyüş esnasında, "Sarı yelekliler herkes için sen de katıl", "Hollanda zor durumda" ve "Rutte defol git" yazılı dövizler ve "Bölünmeyi durdur, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" yazılı pankartı taşıdı.

"Kırmızı, beyaz, mavi, Hollanda öldü", "Diren, engelle, bu politikaya artık tahammülüm yok" ve "Rutte defol git" sloganları atan eylemcilerin giydikleri yeleklerde "Paris seni seviyoruz" ve "Hain Rutte, defol git" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA