Sarı yeleklilere polis müdahalesi

26 Ocak 2019

Akaryakıt zamlarına ve ekonomik koşullara tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri 11'inci haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan yüzlerce eylemci Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti. Göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmazken, eylemciler meydanda geldiğinde olaylar çıktı. Polis, kendilerine taş ve şişe fırlatan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Protestocular meydanda bir barikatı da yaktı.

Bir başka grup gösterici de Denizaşırı Ülkeler Bakanlığından Facebook'un Paris'teki merkezine kadar yürüdü. Denizaşırı Ülkeler Bakanı Annick Girardin, bakanlık binası önünde sarı yeleklilerle bir süre sohbet etti. Sarı yeleklilerin bir kısmı da akşam geç saatlere kadar eylem yapmak için başkentin Republique Meydanı'ndan buluştu.

Paris'te güvenlik önlemleri artırıldı

Evreux kentinde düzenlenen eylemde göstericiler birkaç aracı ateşe verdi. Gösteride çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alındı. Toulouse ve Nantes şehirlerindeki protestolarda da polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Sarı yelekliler, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu önünde de eylem yaptı.

Ülke genelinde gösterilere 2 bin 500'ü Paris'te olmak üzere 22 bin kişi katıldı.

Eylemlerde 80 bin polis görev yaparken, Paris'te güvenlik önlemleri artırıldı. Başkentte bugün eylemde 7 bin polis görevliyken, geçen hafta bu sayı 5 bindi. Gösterilerde biber gazı kullanan polisler, geçen haftalardan farklı olarak üzerilerinde yaya kamerası bulundurdu.

Kaynak: AA