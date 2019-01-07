Sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddetin dozajı artıyor

07 Ocak 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yıl başlarken "sarı yelekliler" adlı protestoculara sert bir cevap vermeye niyetliydi, ancak eskisinden daha yoğun devam eden sokak gösterileri başkanın durumunu sarsıyor.

İki ay önce dizel yakıtına zam haberleri ve hayat pahalılığına karşı tepki olarak başlayan sokak ayaklanmaları şimdi Macron'un liderliğine ve ülkenin temel kurumlarına karşı bir saldırıya dönüşerek daha ciddi bir hal aldı.

Cumartesi günü yaşanan hükümet aleyhtarı olaylarda protestocular bir forklift ile zorla bir bakanlığa girmeye kalkıştılar, Paris'in Champs Elysees bulvarı yakınında araçları ateşe verdiler ve Seine Nehri üzerindeki köprülerden birinde polisle dövüştüler.

Güvenlik makamlarının hafta sonu gösterilerini sindirme çabaları ise sadece polisin başvurduğu yöntemleri değil, aynı zamanda Macron'un da gelişmelere nasıl cevap vereceğini de gündeme getiriyor.

Macron işsizlik ödeneğinden yaralanacaklara daha ağır şartlar getirmeye ve kamu sektöründe binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Macron Pazar gecesi bir Twitter mesajında, "Cumhuriyet, muhafızları, temsilcileri ve simgeleriyle bir kez daha aşırı şiddete maruz kaldı" dedi.

Macron yönetimi, Noel tatili döneminde hız kesmiş gibi görünen "sarı yelek" eylemlerine karşı tavrını sertleştirmişti.

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux Cuma günü yaptığı açıklamada, ekonomiye yeni bir biçim vermek için yapılacak reformlardan vazgeçmeyeceklerini söyledi ve protestocuları hükümeti devirmeyi amaçlayan tahrikçiler olarak niteledi.

Sözcü, bu açıklamasının üzerinden 24 saat geçmişken, makamının bulunduğu resmi binanın avlusuna girerek araçları tahrip eden protestoculardan, binanın arka kapısından kaçarak kurtuldu.

Griveaux, "Saldırıların hedefi ben değildim; Cumhuriyetti" dedi.

Özellikle düşük ücretli çalışanlardan destek alan eylemlerin ardında, hane gelirlerindeki düşüş ile iş dünyasından ve zenginlerden yana olarak görülen reformlara rağmen halkın ihtiyaçlarına kulak vermeyen Macron'a duyulan öfke var.

Çıkmaz

Macron olayları yatıştırmak için Aralık ayında emeklilerin vergilerinde indirim, en yoksul işçilere ücret artışları yapmayı ve yakıt vergilerindeki artışlardan vazgeçmeyi vaat etmişti.

Bu tavizlerin faturası olan 10 milyar euro, Fransa'nın borçlanma maliyetlerini daha da yükseltecek. Bu arada yatırımcılar da borç düzeyleri ve Macron'un ekonomik reformları başarıp başaramayacağından kaygılılar.

Reformları destekleyen işçi sendikası CFDT'nin başkanı Laurent Berger dün yaptığı açıklamada, Macron hükümetini destek araması gereken bir zamanda, tek başına hareket etmekle eleştirdi.

Üye sayısı bakımından Fransa'nın en büyük sendikasının başkanı, "Bir çıkmaza girdik. Bir yanda şiddet kullanan bir hareket var... Öteki tarafta her şeyin yanıtını kendi başına bulabileceğini sanan bir hükümet" dedi.

Fransa'nın Paris, Bordeaux, Toulouse, Rennes ve Marsilya gibi büyük kentlerinde hafta sonundaki gösterilere 50 bin kadar protestocunun katıldığı bildiriliyor.

Kaynak: Reuters