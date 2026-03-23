Savaş havayolu şirketini fena vurdu: Bilet iadeleri 28 günü bulabilir

Katar merkezli havayolu şirketi Qatar Airways, ABD/İran-İsrail Savaşı nedeniyle yolcuların iade taleplerinde gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, iade işlemlerinin normalden daha uzun sürebileceği belirtilirken, sürecin en fazla 28 iş gününe kadar uzayabileceği ifade edildi. Artan talep ve operasyonel yoğunluk, bu gecikmenin temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Havayolu şirketi, 28 Şubat ile 30 Nisan 2026 tarihleri arasında seyahat planı bulunan ve rezervasyonu onaylanmış yolcuların iade veya tarih değişikliği hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu kapsamda yolcular, biletlerini iptal edebilecek ya da ileri bir tarihe erteleyebilecek.

Çağrı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Qatar Airways, iade taleplerinin genellikle yolcuların ödeme yaptığı yöntem üzerinden gerçekleştirileceğini belirtti. Ancak mevcut yoğunluk nedeniyle bu işlemlerin tamamlanması 28 iş gününü bulabiliyor. Ayrıca yalnızca kullanılmamış bilet tutarının iade edileceği, koltuk seçimi gibi ek hizmetlerin ise ayrı olarak geri ödeneceği vurgulandı.

Şirket, özellikle 19 Mart itibarıyla çağrı merkezlerinde normalin üzerinde yoğunluk yaşandığını duyurdu. Yolcuların acil destek taleplerine hızlı yanıt vermek için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı ifade edilirken, alternatif olarak dijital kanalların kullanılması önerildi.