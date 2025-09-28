Savaşın en büyük saldırılarından biri! Rusya, Ukrayna'ya 500 drone ve 40'tan fazla füze fırlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev, sabahın erken saatlerinde Rusya'nın yoğun drone ve füze saldırısına hedef oldu. İlk belirlemelere göre kentte en az dört kişi hayatını kaybetti.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tikaşenko, ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğu bulunduğunu ancak bu bilginin henüz resmen doğrulanmadığını söyledi. En az 37 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Farklı bölgeler de hedef alındı

Rus saldırılarının ülkenin farklı bölgelerini de hedef aldığı, Zaporijya kentinde üçü çocuk en az 16 kişinin yaralandığı ve bazı binalarda yangın çıktığı aktarıldı.

Polonya hava sahasını kapattı

Saldırılar sırasında Kiev'de bir kardiyoloji hastanesinde yangın çıktığı, bazı sivillerin metro istasyonlarına sığındığı bildirildi. Komşu Polonya ise güneydoğusundaki iki şehir yakınında hava sahasını kapattı ve savaş uçaklarını havalandırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 500 civarında drone ve 40'tan fazla füze fırlattığını belirterek, "Moskova savaşmaya ve öldürmeye devam etmek istiyor ve dünyadan sadece en sert baskıyı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Daha sert yaptırımlar çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha da Rusya'nın ülkeye yüzlerce füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini vurgulayarak daha sert yaptırımlar çağrısında bulundu.

Sibiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin, bu savaşı sürdürmenin tehlikesini hissetmelidir. Kendisi, arkadaşlarının cepleri, ekonomisi ve rejimi için. Bu, onu bu anlamsız savaşı durdurmaya ikna edebilir" dedi.