Seçimler dünya basınında geniş yer buldu

ABD'nin önde gelen gazeteleri ve haber kuruluşları, Türkiye'deki seçimleri manşetten görürken, çoğunlukla seçim sonuçlarında kaynak olarak AA'nın açıkladığı verileri kullandı.

Haberlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarına yer verilerek, resmi olmayan ilk sonuçlara göre yüzde 50 eşiğinin geçilemediğine işaret edildi.

Ülkenin en önde gelen gazetelerinden New York Times, internet sitesinde Türkiye'de düzenlenen seçimleri manşetine taşıyarak, "Çoğunluk Erdoğan'dan kaçarken, gerginlikle beklenen Türkiye seçimlerinde ikinci tura gidiliyor" başlığını attı.

Haberin sürmanşetinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı ikna etmek için önünde 2 hafta olduğu belirtilerek, "Seçimin sonuçları, 28 Mayıs'ta Türkiye'nin siyasi dokusunu yeniden şekillendirebilecek ikinci turda zafer kazanmak için Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında 2 haftalık bir mücadele için zemin oluşturdu." ifadesine yer verildi.

"İkinci tur" vurgusu öne çıktı

Washington Post gazetesi de seçim sonuçları için "Türkiye'deki kafa kafaya yarışta, Erdoğan muhtemelen ikinci tura hazırlanıyor" başlığını kullandı.

Haberin içeriğinde seçim ve oy sayım sürecinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal ise seçim sonuçları için, "Erdoğan ve rakibi, Türkiye'de ikinci tur seçimlere gidecek gibi duruyor" başlığını kullandı.

Haberde, dün yapılan seçimlerde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun mevcut duruma göre çoğunluğu yakalayamadığına işaret edildi ve adayların seçim sonrası açıklamaları aktarıldı.

Bloomberg, seçim sonuçlarına ilişkin haberinde, "Türkiye ikinci tura hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

CNN ve AP'de de ikinci tur öne çıktı

CNN ise Türkiye'deki seçimleri, "Erdoğan, Türkiye'deki bıçak sırtı seçimlerde ikinci tura gidiyor" başlığıyla manşetine taşıyarak, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının muhtemel olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan haberde, Türkiye'nin kaderini "yüksek bahisli seçimlerin" belirleyeceği kaydedildi.

Amerikan Associated Press'in (AP) "Erdoğan'ın oyları düşerken, Türkiye ikinci tur başkanlık yarışına gidiyor gibi görünüyor" başlıklı haberinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktığı, ancak galibiyet için gereken oyların gerisinde kaldığı yazıldı.

Haberde, seçim sonuçlarının, AK Parti'nin mecliste çoğunluğu korumaya kararlı olduğunu gösterdiği vurgulanırken, "Erdoğan'ın çoğunluğu elinde tutuyor gibi görünmesi, ikinci tur oylarını kazanma şansını artırıyor ve daha fazla seçmenin, yasama meclisinin bölünmesini önlemek için Erdoğan'ı desteklemesi muhtemel." görüşü paylaşıldı.

Seçimin dünya tarafından yakından izlendiği aktarılan haberde, Kılıçdaroğlu'nun, "Bu seçimi ikinci turda kazanacağız." ifadelerine de yer verildi.

Rus basını Türkiye'deki seçime ve sonuçlarına geniş yer verdi

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin açıklamalar, Rus basınında geniş yer buldu.

Vzglayd Gazetesi, "Türk seçimlerinin birinci turu Rusya'nın yararına kazanıldı" şeklinde başlık attığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin, Rusya için neden gerekli olduğuna ve Batı'nın bu zaferi engellemek için neler yapabileceğine ilişkin analiz yapıldı.

Rusya'nın bu seçimleri çok yakın takip ettiğine dikkat çekilen haberde, Ukrayna'daki savaş etrafındaki güç dengesinin bu seçimlerin sonucuna bağlı olduğu belirtildi.

Türkiye'nin konumunun, hem Batı'nın yaptırım uyguladığı Rusya'ya paralel ithalat mevcudiyeti sağladığı hem de Kafkasya'da Rusya'nın sınırlarındaki durumu etkilediği vurgulanan haberde, muhalefetin çok daha ABD yanlısı olduğu kaydedildi.

Haberde, "(Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanması halinde) Erdoğan'ın 'hem bize hem size' çizgisinden vazgeçecek, ardından Rusya karşıtı yaptırımlara sıkı sıkıya uyacak, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edecek, Rusya çevresini alevlendirecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Batı'da bazı uzmanların, ABD ve Avrupa Birliği yetkililerine, Türkiye'de oylar sayıldıktan sonra "Erdoğan’ın seçimlerde hile yaptığı" tezini öne sürerek, Ukrayna'daki gibi meydan olayları yapma çağrısında bulunduğu kaydedilen haberde, "Bugüne kadar Erdoğan bu planın gerçekleşmesine izin vermedi. Türkiye'de 'meydan' olmadı. Siyasi yönetim devam ediyor. Erdoğan ilk turu geçemese de net bir şekilde birinci oldu." ifadelerine yer verildi.

Rossiyskaya Gazeta "Erdoğan, oyların yüzde 100 sayımından sonra yüzde 49,35 oy aldı" başlığı ile verdiği haberde, seçimlerin ikinci tura kaldığına dikkati çekti.

Kommersant gazetesi, "Erdoğan ilk turda zafer kazanamadı" başlığı attığı haberinde, Türkiye'de halkın sandığa rekor düzeyde ilgi gösterdiğini belirtti. Gazete, yine de hala sandıkların tamamının açılmadığına işaret etti.

Vedomosti gazetesi, Türkiye'deki seçimleri "Erdoğan ilk turda cumhurbaşkanı seçimini kazanamadı" başlığı ile verdi. Haberin içerisinde, Erdoğan'ın, taraftarlarına yaptığı konuşmada, seçimlerin ilk turunda kazanacağı görüşünü, Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci turu kendisinin kazanacağını dile getirdiği hatırlatıldı.

Moskovskiy Komsomolets, "Türkiye'deki seçimler: Lider Erdoğan'a ikinci turda yenilgi sözü verildi" başlığı ile seçimlerin sonucunu duyurdu. Muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu'nun, ikinci turda kazanacağı savunulan haberde, pek çok genç seçmenin, iktidardaki AK Parti'ye sırtlarını döndüğü önü sürüldü.

"Erdoğan'ın partisinin lider olduğu ittifak, parlamentoda 320'den fazla sandalye elde etti" başlığı ile Türkiye'deki seçimin sonucunu aktaran İzvestiya gazetesi ise seçimlerde geçersiz oyların çokluğuna dikkati çekti ve kesin sonuçların henüz açıklanmadığını aktardı.



TASS ve RİA haber ajansları, Türkiye'deki oy sayımlarını ve gelişmeleri belirli aralıklarla abonelerine duyurdu. Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde Türkiye'den yapılan canlı bağlantılarla gelişmeleri seyircilerine aktardı.

Suriye basını

Suriye'de rejimin haber ajansı SANA'nın geçtiği haberde, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, rakiplerinin önünde olduğu ifade edildi.

Haberde, "Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu, Türk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, rakibi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu açıkladı. Ancak aradaki fark, ilk turda kazanmasına yetmeyecek." denildi.

Suriye rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan Gazetesi de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin haberinde, oy verme işleminde büyük katılıma dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazananın, ikinci turda belirleneceği ifade edilen haberde, AK Partinin parlamentoda en çok milletvekili çıkaran parti olduğu bilgisine yer verildi.

Ortadoğu basını: Erdoğan önde olarak ikinci tura gidiyor

Ortadoğu basını, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın önde olduğunu, ancak hiçbir adayın yüzde elliyi aşamaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kaldığını yazdı. Lübnan'ın en-Nehar ve el-Cumhuriyye gazeteleri, bu durumun "Türkiye tarihinde bir ilk" olduğuna vurgu yaptı.

Irak'ın el-Meda gazetesi "Türkiye seçimlerine tarihi ilgi" başlığını kullanarak, ilk verilerin Erdoğan'ın önde olduğunu gösterdiğini yazdı. Irak'ın ez-Zaman gazetesi ise sonuçları, "Türkiye, tarihinde ilk defa ikinci tur seçimlere hazırlanıyor" başlığıyla okurlarına duyurdu.

Baghdad Today internet haber sitesi de "seçimlerin ikinci tura kalmasının, Türkiye tarihinde bir ilk olduğuna" vurgu yaptı.

Tunus'un Sabah gazetesi de sonuçları, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan önde tamamlamasına rağmen ikinci tura kaldı" başlığıyla aktardı.

Gazete, "İlk turda zaferini kıl payı ile ilan edemeyen Erdoğan'ın, ikinci turda zaferini ilan etmesi bekleniyor." değerlendirmesine yer verdi.

Libya'nın Ayn Libya gazetesi ise seçimlerle ilgili haberinde "Kılıçdaroğlu: Seçimlere katılım oranı çok yüksekti. Kimse kazandığını iddia edemez" başlığını tercih etti.

İsrail'in Haaretz gazetesi de "Erdoğan ilk turda mutlak çoğunluk sağlayamadığı için Türkiye ikinci tur oylamaya gidiyor." ifadelerine yer verdi.

Oyların yüzde 98'inin sayımının ardından Erdoğan'ın da rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kazanamadığını aktaran gazete, her iki adayın da ikinci tura hazırlandığını yazdı.

Filistin basını da seçimlerin ikinci tura kaldığına vurgu yaparak, Erdoğan'ın "önde olmasına rağmen seçimleri galibiyetle tamamlayamadığını" yazdı.

El-Kuds gazetesi, "İlk sonuçlar: Erdoğan yüzde 49, rakibi Kılıçdaroğlu yüzde 44" başlığını kullandı.

İran resmi ajansı İrna, "Erdoğan ve onu destekleyen partiler seçimi önde bitirdi" başlığını kullanırken, yarı resmi İsna ajansı, "Erdoğan'ın Cumhur İttifakı, parlamento seçimlerini kazandı" manşetini tercih etti.

İran'ın yarı resmi mehr ajansı da seçimleri, okuyucularına, "Erdoğan-Bahçeli ittifakı, beklentilerin üstünde oy aldı." şeklinde duyurdu.

Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, Erdoğan'ın, rakiplerinden yüksek oy olmasına rağmen yüzde 50'yi aşamadığını kaydederek, "Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tura gidiyor." diye yazdı.