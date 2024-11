Seçimler tüm hızıyla sürüyor: El Salvador Başkanı'ndan Donald Trump'a "zafer" tebriği

ABD seçimlerinde ilk sandıkları açıldığından beri seçimi önde götüren isim Donald Trump oldu. Salıncak eyalet olarak tanımlanan kritik öneme sahip sandıklardan da Trump'ın isminin çıkması Cumhuriyetçi cephede zafer havasına sebep oldu. Henüz resmi sonuçlar ortaya çıkmasa da Trump'a yönelik uluslararası ilk tebrik geldi.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ı seçilmiş başkan olarak tanımlayarak tebrik etti. Bukele, "Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanını Donald Trump'ı tebrik ediyorum" dedi.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4