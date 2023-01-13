Sıfır emisyon, küresel ekonomiye 10,3 trilyon dolar kazandırabilir

Londra merkezli sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı Arup ve ekonomi danışmanlığı firması Oxford Economics'in raporuna göre, her yıl daha da endişe verici hale gelen küresel iklim kriziyle mücadele edebilmek için yeni teknolojiler ve uzmanlıklar ortaya çıkıyor.

Arup ve Oxford Economics'in bir yıllık çalışması sonrası hazırlanan rapor, hükümetlere, yatırımcılara ve halka yeşil bir ekonominin sunduğu fırsatları açıklamayı amaçlıyor.

Gelecekte yeşil ekonominin daha da ön plana çıkacağı belirtilen rapora göre, yeşil ekonomiye geçişte belirlenecek stratejik ekonomik politikalar önem arz ediyor.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Ekonomik faaliyetlerin çevreye yaşatacağı olumsuz etkilerden arındırılması gerekiyor. Böylece küresel ekonomi daha sürdürülebilir bir sürece girebilir. Bu, küresel ısınmanın zararlı etkilerinden sadece çevrenin değil aynı zamanda ekonomik refahın da korunmasıyla ulaşılabilir. İklim değişikliğini azaltmak pahalıdır ve temelde fosil yakıta dayalı enerji kullanımından uzaklaşmayı gerektirir."

Sürdürülebilir çevre ve yeşil ekonomiye geçiş sürecinin 2050'ye kadar küresel ekonomide büyük fırsatlar yarattığına işaret edilen raporda, temiz enerjiye geçişin tüm endüstrilerde rekabeti de artıracağı belirtildi.

Raporda, "2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçiş, küresel ekonomiye 10,3 trilyon dolar değerinde katkı sağlayacak yeni endüstriler ortaya çıkaracak. Bu miktar, elektrikli araç imalatı, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, temiz enerji ekipmanı üretimi, yenilenebilir yakıtlar ve yeşil finansmanın gayri safi yurt içi hasılaya doğrudan katkısını da içeriyor" değerlendirmesine yer verildi.