Silikon Vadisi elitleri 'en zeki bebek' için 50 bin dolar harcıyor: Genetik testler yaptırıyorlar!

Silikon Vadisi'nin önde gelen teknoloji yöneticileri, son dönemde Amerika'nın en zeki bebeklerini yetiştirmek için binlerce dolar harcıyor.

Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan habere göre teknoloji yöneticileri embriyolara IQ taraması yapan yeni bir genetik test için 50 bin dolara kadar ödeme yapıyor.

Nucleus Genomics ve Herasight gibi şirketler, çiftlerin tüp bebek (IVF) için embriyo seçmelerine yardımcı olmak amacıyla gen tabanlı IQ tahmin hizmetleri sunuyor.

Bu hizmetler, Silikon Vadisi'nin seçkinleri arasında büyük talep görüyor. Nucleus gen dizileme hizmetleri için yaklaşık 6 bin dolar, Herasight ise 50 bin dolara kadar ücret talep ediyor.

Bu hizmetler, teknoloji CEO'ları ve yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geliyor.

Slikon vadisi elitlerinin bu eğilimi, zekânın başarıda kilit bir faktör olduğuna ve genetik testlerin gelecek nesillerin yapay zekâ odaklı bir dünyanın zorluklarıyla başa çıkabilmelerine yardımcı olabileceğine olan inançlarından kaynaklanıyor.

Çöpçatanlık ücretleri 500 bin dolara kadar çıkıyor

Bu trend, gen testlerinin ötesine geçerek lüks çöpçatanlık hizmetlerini de kapsıyor. Elit çöpçatanlar, teknoloji CEO'larını Ivy League üniversitelerinden ortaklarla buluşturuyor ve ücretleri 500 bin dolara kadar ulaşıyor.

Üst düzey çöpçatanlık hizmetleri için 500 bin dolara kadar ücret alan Jennifer Donnelly, WSJ'ye yaptığı açıklamada, zeki partnerlerle eşleşerek "akıllı çocuklar" elde etmek isteyen teknoloji yöneticilerinin sayısında kayda değer bir artış gördüğünü söyledi.