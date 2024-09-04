Silva: Zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değiliz

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'in sahibi Elon Musk'a tepki göstererek, zengin olduğu için 'aşırı sağcı görüşlerine' dünyanın tahammül etmek zorunda olmadığını söyledi.

Temsilci atanana ve para cezaları ödenene kadar X'e erişim yasak

Brezilya'daki Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen 'darbe girişimi' soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta 'temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar' X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Musk'tan ifade özgürlüğüne atıf...

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki göstermişti.