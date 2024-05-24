Sinema endüstrisinde 'sigara' ve 'şiddet' yasağı

Nijerya hükümetinin, ülkedeki film endüstrisinde sigara kullanımını ve toplum değerlerine uymayan eylemleri kısıtlayan yeni bir yasağı duyurduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nijerya Ulusal Film ve Video Sansür Kurulu Genel Müdürü Shaibu Husseini, Enugu eyaletinde düzenlenen "Dumansız Nollywood" etkinliğine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Husseini, velileri, ülkedeki film endüstrisinde artan sigara kullanımı konusunda duyarlı olmaya ve bu konuda adımlar atmaya çağırdı.

Nijerya hükümetinin, Nollywood film endüstrisindeki filmler, skeçler ve kliplerde sigara kullanımını yasakladığını açıklayan Husseini, ayrıca şiddet içeren sahneler ve toplum değerlerine uymayan davranışların da yasaklanacağını belirtti.

Husseini, "Sektörle birlikte çalışarak tamamen dumansız bir Nollywood'a nasıl ulaşabileceğimizi görmek için çaba harcayacağız." şeklinde konuştu.

Nijerya'da sigara içme alışkanlığı, genel olarak toplumda hoş karşılanmayan bir davranış olarak kabul ediliyor.