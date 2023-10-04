Singapur'da otomobil almak isteyen 100 bin doları gözden çıkaracak

Güney Asya'daki 5.9 milyon nüfuslu küçük ada ülkesi Singapur, araçların sayısını kısıtlamak için 1990'da 10 yıllık 'yetki belgesi' (COE) sistemini uygulamaya başlamıştı.

Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmanın ülkedeki araç kota sisteminin fiyatını zirveye çıkarmasıyla, ada ülkesindeki araç yetki belgesinin fiyatı ABD'deki dört adet Toyota Camry Hybrids marka otomobilin fiyatına eş değer hâle geldi.

Araç alımında en pahalısı

Özel başvuruyla alınan yetki belgesinin fiyatının 2020'dekine oranla dörde katlanıp 146 bin 2 Singapur dolarına (106 bin 376 ABD Doları) çıkmasıyla Singapur araç konusunda dünyanın en pahalı kenti hâline geldi.

Singapur'da standart bir sıfır model Toyota Camry Hybrid'in fiyatı yetki belgesi, kayıt ücreti ve vergiler dahil 251 bin 388 Singapur doları (183 bin ABD Doları). Aynı araç, ABD'de 28,855 dolara satılıyor.

2020'de küresel salgının da etkisiyle araçlara olan talep düşünce, yetki belgesinin fiyatı yaklaşık 30 bin Singapur dolarına kadar düşmüştü. Fakat salgından sonraki ekonomik toparlanmayla araç satışlarının artması yetki belgesinin fiyatını tarihi seviyeye çıkardı.

Ülkede şu anda azami araç sayısı yaklaşık 950 binle sınırlanırken, yeni yetki belgesi alabilmek için eski araçların kayıttan düşmeleri gerekiyor.