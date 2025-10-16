Sistemin açığını kullandı... Yemek platformunu 1 milyon lira dolandırdı

Japonya’da yaşayan ve işsiz olan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, ülkenin önde gelen yemek sipariş platformunu 1 milyon liradan fazla dolandırdı.

Patformun açığını kullanan Higashimoto, iki yıl boyunca tam binden fazla sipariş verip yemeklerini bedavaya getirdi. En pahalı menüleri söyleyen ve yemekleri teslim almasına rağmen siparişin gelmediğini iddia eden adam, böylece durumu yeteri kadar kontrol edemeyen paltformdan geri ödeme alıyordu.

Sahte hesaplarla milyonlarca liralık zarar

Yetkililer, birkaç yıldır işsiz olan Higashimoto'nun, Nisan 2023'ten bu yana dolandırıcılık faaliyetlerini kolaylaştırmak için platformda 124 hesap işlettiğini ve dipariş verdikten birkaç gün sonra üyeliğini iptal ettiğini açıkladı.

Sahte isimler, yanlış adresler ve ön ödemeli telefon kartları kullanan adam bu yöntemle iki yılda yemek platformunu 3.7 milyon yen zarara soktu.

"Kendimi durduramadım"

En son 30 Temmuz’da dondurma ve tavuk sipariş veren adam yine benzer bir taktikle 16 bin yen geri ödeme aldı. Son işleminden birkaç gün sonra tutuklanan Higashimoto ifadesinde “Başta sadece bir numara denemek istemiştim. Ama karşılığını görünce kendimi durduramadım” dedi.

Platform ise kimlik doğrulama sistemini güçlendireceğini ve olağan dışı işlemler için bir uyarı sistemini devreye alacağını açıkladı.

“Dijital dolandırıcılık” vakaları artıyor

Benzer bir vaka da 2024 yılında Çin'de yaşanmış, üç kişi bir yemek dağıtım platformundan sırayla sipariş verip, yemeklerini almadıkları yalanını söyleyerek paralarını geri almıştı. Banka hesaplarında toplam sadece 19 yuan (111,86 TL) bulunan 3 adam bu yöntemle bir ay boyunca bedava yemek yemişti.

Japonya ve Çin gibi yüksek dijitalleşme oranına sahip ülkelerde “dijital dolandırıcılık” olayları, hızla yayılırken Türkiye’de ödeme ile kimlik doğrulama sistemlerinin güçlü yapısı hem firmaları hem de tüketicileri benzer olaylardan koruyor. Ayrıca Türkiye'de yemek sipariş platformları teslimat kanıtı olarak, fotoğraf, GPS doğrulama, kurye onayı gibi sistemlerle bu tür açıkların önüne geçiyor.