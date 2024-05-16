Slovakya Başbakanı Fico hayati tehlikeyi atlattı

Slovakya'da kabine toplantısı çıkışında uğradığı silahlı saldırıda göğsünden ve karnından vurularak ağır yaralanan ve ameliyata alınan Başbakan Robert Fico'nun "hayati tehlikeyi atlattığı" açıklandı.

BBC'ye konuşan Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, ameliyatın iyi geçtiğini, Fico'nun artık hayati tehlikesinin bulunmadığını düşündüklerini belirterek "Tahmin ediyorum ki kurtulacak" dedi.

Taraba, "Bildiğim kadarıyla operasyon iyi geçti. Tahmin ediyorum ki hayatta kalacak. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" ifadelerini kullandı. Fico'nun "çok yakından" vurulduğunu belirten Taraba, bir kurşunun karnına, diğerinin ise eklem yerine isabet ettiğini söyledi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki yerel basın da Başbakan'ın bilincinin açıldığını aktardı.

Savunma Bakanı Robert Kalinak ise daha önce yaptığı açıklamada, ameliyatın üç saatin üzerinde sürdüğünü ve durumun "kötü" olduğunu söylemişti.

Saldırganın kimliği açıklandı

Saldırının ardından gözaltına alınan failin, yazar ve aynı zamanda Slovakya Yazarlar Birliği üyesi olan 71 yaşındaki Juraj Cintura olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan Cintula’nın sorgusu sırasında, “Hükümetin politikalarını beğenmiyorum” ve “Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu’na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?” dediği kaydedildi.