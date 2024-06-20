SNB, faiz indirimini sürdürdü

SNB'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı %1,50'den %1,25'e çekildi. SNB'nin Mart ayındaki benzer indirimin ardından piyasa beklentisi bu toplantıda da genel olarak 25 baz puan indirim yapılacağı yönündeydi.

Banka, gerektiği takdirde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduğunu yineledi.

SNB, Ülkede enflasyonun özellikle yurt içi hizmetlerin yüksekliğinden kaynaklandığına işaret ederek, "Gerekirse enflasyonun orta vadede fiyat istikrarlılığı ve uyumlu aralık içinde kalması için para politikasını düzenleyebiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Banka, önümüzdeki üç yıla ilişkin enflasyon tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. 2024 yılı beklentisi %1,4'ten %1,3'e, 2025 yılı beklentisi %1,2%'den %1,1'e ve 2026 yılı beklentisi %1,1'den %1,0'e çekildi. 2027 yılı için beklenti de %1,0 olarak açıklandı.

SNB, 2024 yılı için yüzde 1 civarında olan büyüme tahminini korudu.