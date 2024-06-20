Norveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Norges'ten yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı %4,50 seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranının değişmeyeceği yönünedeydi.

Para Politikası Kurulu, politika faizinin bir süre daha aynı seviyede tutulmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Norges Başkanı Ida Wolden Bache, ""Ekonomi şu anda öngörüldüğü gibi gelişirse, politika faizi kademeli olarak düşürülmeden önce yıl sonuna kadar %4,5 seviyesinde kalmaya devam edecek." dedi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Önümüzdeki yıllarda ekonomik büyümenin bir miktar toparlanması bekleniyor, ancak işsizliğin artması da muhtemel. Enflasyonun daha da düşerek 2027 sonuna doğru %2’ye yaklaşması öngörülüyor.

Norveç ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler var. Kapasite kullanımının artması veya kronun değer kaybetmesi durumunda ücret ve fiyat enflasyonu daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durumda politika faizinin artırılması gerekebilir. İşsizliğin beklenenden fazla artması veya fiyat enflasyonunun daha hızlı düşmesi durumunda politika faizi şu anda öngörülenden daha erken indirilebilir."