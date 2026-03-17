SNB'den müdahale hamlesi: Döviz alımları 4 katına çıktı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), küresel belirsizliklerin etkisiyle güçlenen İsviçre frangındaki değer artışını sınırlamak amacıyla döviz piyasasına müdahalelerini artırdı. Banka, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunda bu adımların para politikası açısından önemli bir araç olduğuna dikkat çekti.

Döviz alımları 4 katına çıktı

Yayımlanan rapora göre SNB, 2025 yılında toplam 5,2 milyar İsviçre frangı tutarında döviz alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, bir önceki yıl kaydedilen 1,2 milyar franklık net alımın yaklaşık dört katına işaret etti.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu müdahalelerin uygun parasal koşulların sağlanması açısından kritik olduğu vurgulanarak, frankın aşırı değerlenmesinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Altın yükseldi, kur zarar yazdırdı

SNB, 2025 yılında altın fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle önemli bir kâr açıkladı. Altının ons fiyatındaki yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, bankanın rezervlerine 36,3 milyar franklık değerleme kazancı sağladı.

Bu gelişmeyle birlikte SNB'nin toplam kârı 26,1 milyar İsviçre frangına ulaştı. Ancak İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur hareketleri nedeniyle döviz pozisyonlarından 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.

Faizler sıfır seviyesinde

Banka, ekonomik rekabet gücünü desteklemek amacıyla genişlemeci para politikasını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda politika faizi yüzde 0 seviyesinde tutulurken, İsviçre büyük ekonomiler arasında en düşük faiz oranına sahip ülkelerden biri olmayı sürdürüyor.