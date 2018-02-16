SOCAR, Arnavutluk doğalgaz boru hattını projelendirecek

16 Şubat 2018

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Güney Gaz Koridoru'nu Balkanlar'da birleştirecek ve Arnavutluk arazisinde inşa edilecek doğalgaz boru hattının projelendirilmesini gerçekleştirecek.

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, dün Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı kapsamında, SOCAR, Arnavutluk'un Albgaz şirketi, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan doğalgaz dağıtıcı şirketleri arasında yeni doğalgaz hatlarının projelendirilmesi konusunda iki anlaşmalar imzalandı.

SOCAR ve Albgaz arasındaki anlaşmaya göre, Güney Gaz Koridoru'ndan sağlanacak doğalgazın Arnavutluk'ta dağıtılması için Fier ve Vlora kentleri arasında inşa edilmesi planlanan boru hattının projelendirmesini "Socar Balkan" hayata geçirecek. Böylece SOCAR ilk kez Balkan ülkelerinde mühendislik hizmeti verecek.

Azerbaycan ve Arnavutluk hükümetleri arasında 2014'te imzalanan anlaşma kapsamında SOCAR, Arnavutluk topraklarında doğalgaz dağıtımı işlerinde danışmanlık yapıyor. Bu çerçevede ülkeye doğalgaz sağlanması için Fier ve Vlora kentleri arasında yeni hattın inşa edilmesi planlanıyor. Yeni hat, Fier yakınlarındaki Trans-Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) kompresör istasyonu ile Vlora'daki doğalgaz fabrikasını birleştirecek. Hattın uzunluğu 40 kilometre, taşıma kapasitesi ise ilk aşamada yıllık 1 milyar metreküp olacak.

Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan doğalgaz dağıtıcı şirketleri arasında imzalanan diğer anlaşmaya göre ise İyon-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın (İAP) projelendirilmesi için ise yeni bir şirket kurulacak. SOCAR'ın danışman olarak desteklediği İAP projesi, TAP hattını Hırvatistan'ın doğalgaz ağı ile birleştirecek. 249 kilometresi Hırvatistan, 95 kilometresi Karadağ, 167 kilometresi de Arnavutluk'tan geçecek olan İAP projesi Balkan ülkelerine yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz iletilmesine olanak sağlayacak.

SOCAR’ın dev projelerinde sona doğru

Kaynak: AA