Soçi alev alev: Ukrayna petrol rafinerisini vurdu

Rusya'nın Soçi kentinde saldırıya uğrayan bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rus yetkililer devasa yangının "Ukrayna İHA'larının saldırısı sonucu" meydana geldiğini, bölgedeki tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, 120'den fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını, hafta sonu yine çok sayıda İHA saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.

Rusya 93 İHA, Ukrayna 76 İHA ve 7 füze imha etti

Ukrayna'ya ait 93 İHA'nın vurulduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı'na karşılık, Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın 76 İHA ve 7 füze ile saldırılar düzenlediğini, 61'inin havada vurulduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Kiev'e yönelik 300 drone ve sekiz füzenin kullanıldığı saldırının ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya daha güçlü bir yaptırım çağrısında bulunmuş, ABD Başkanı Donald Trump ise, Rusya lideri Vladimir Putin'e 12 gün vermiş ve savaşı sonlandırmadığı takdirde ağır yaptırımlar uygulanacağını söylemişti.

Zaporijya Nükleer Santrali vurulmuştu

Dün akşam saatlerinde de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yardımcı tesislerinden birinin top atışları ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurmuştu.