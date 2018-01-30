Soçi'de Suriyeli muhalifleri Türk heyeti temsil edecek

30 Ocak 2018

Suriye’de siyasi geçiş sürecini başlatmayı amaçlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin ana toplantısı, Rusya'nın Soçi kentinde başladı.

Suriyeli muhalifler, zirveye katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi. Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların Türkiye tarafından takip edileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılan Suriyeli muhaliflerin, kendilerinin Türkiye tarafından temsil edilmesini istediklerini bildirdi.

Soçi'de devam eden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için hazırlanan logoda, Suriye rejiminin bayrağının yer alması üzerine çıkan tartışmalara ilişkin Çavuşoğlu, "Toplantının başında bir şeyler oldu ama sıkıntı yok, hallettik. Muhalifler, 'Bizim adımıza Türkiye olacak. Bizi Türkiye temsil edecek.' dedi ve yetkiyi Türkiye'ye verdiler" diye konuştu. Çavuşoğlu, zirvede bir anayasa komisyonunun oluşturulacağını belirterek, komisyona Türkiye, İran ve Rusya'nın eşit sayıda üye vereceğini açıkladı.

Kongre gecikmeli başladı

Yaklaşık 1500 Suriyeli delegenin katıldığı kongre, 2,5 saatlik gecikmenin ardından Şam Ticaret Odası Başkanı Gassam el-Kalla'nın açılış konuşması ile başladı.

Ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajını okudu. Putin, Türkiye ve İran'a Astana sürecindeki garantörlüklerinden dolayı teşekkür ederek, sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ilerleyeceği mesajını iletti.

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, 10 kişiden oluşan başkanlık heyetini kürsüye davet ettikten sonra, toplantının kapalı oturumlarla Suriye'deki mevcut durum ve çıkış yolları gündemiyle süreceğini duyurdu. Lavrentiyev, son oturumda sonuç bildirisinin açıklanacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinden yapılan açıklamada da dün öğle saatlerinde Soçi'ye ulaşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın kongrenin açılışına katıldığı bildirildi.

Kongrede Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Rus heyetinin başında Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

Soçi'deki Suriye kongresinde bayrak krizi çıktı

Kaynak: AA