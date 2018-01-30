Soçi'deki Suriye kongresinde bayrak krizi çıktı

30 Ocak 2018

Rusya'nın Soçi kentinde dün hazırlık toplantılarıyla başlayan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde ana toplantı bugün düzenleniyor.

1600 kişinin davet edildiği kongre öncesinde bu sabah bayrak krizi yaşandı. Beşar Esad yönetimine muhalif isimlerin bulunduğu heyet, kongrede Esad rejiminin bayrağı ve ambleminin kullanılmasını protesto ederek Soçi'deki havaalanından ayrılmayı reddetti.

Türkiye'den Soçi'ye giden muhaliflerin bulunduğu heyetten Ahmad al-Burri, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye geri döneceğiz. Ne olursa olsun Soçi'ye gitmeyeceğiz. Rus yetkilileri de Suriye hükümetini temsil eden tüm bu bayrak ve logolar kaldırılmadan kongreye katılmayacağımız yönünde bilgilendirdik" dedi.

Kongreye katılmak üzere Soçi'ye giden 70 kadar muhalifin, bayrak krizi nedeniyle uçakla Ankara'ya dönmek üzere havaalanında beklediği bildirildi.

Bazı Rus yetkililer ise, bu durumu "kongreyi sabote etme girişimi" olarak niteledi.

Soçi'de gündem Suriye'nin geleceği

Ana gündem yeni Anayasa

Aralarında 300 Suriyeli muhalifin bulunduğu heyetler bugün Soçi'de müzakere masasına oturuyor. Kongrede ana toplantının en önemli gündemi, yeni Anayasa'yı hazırlayacak komisyonu belirlemek olacak.

Basın mensuplarına dağıtılan programa göre, açılış seramonisinin ardından kongrenin, Rus akademisyen Vitaly Naumkin ve eski diplomat Aleksandır Aksenerok'un Rusya'nın Ortadoğu politikasına ilişkin bilgilendirmesiyle sürmesi öngörülüyor. İlerleyen oturumlarda Suriyeli delegelerin gerginliği azaltma bölgeleri, anayasa reformu, Kongre'nin hedefleri, sivil toplumun barış sürecine katkıları, dini grupların hakları, "Kürt sorunu" ve uzlaşma için uluslararası çabalar gibi başlıklarda sunumlar yapması planlanıyor.

BM temsilcisi kongreye katılmayabilir

Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, Soçi'deki toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı. Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler ise Türkiye’nin itirazı nedeniyle kongreye davet edilmemişti.

Öte yandan, dün öğle saatlerinde Soçi'ye ulaşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da muhalefetin katılım sorunu nedeniyle kongrede bulunup bulunmamaya henüz karar vermediği öğrenildi.

Fransa ve İngiltere de, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılmadıklarını açıkladı. İki ülke, kongrenin BM önderliğindeki barış sürecinin parçası olması gerektiğini söyleyerek, Moskova'yı Suriye hükümetini anlamlı müzakereler noktasına getirmeye çağırdı.

Batılı ülkeler ve bazı Arap devletleri, Türkiye ve İran'ın da desteğiyle düzenlenen Soçi görüşmelerinin, Rusya'nın BM'nin barış çabalarına zarar veren ayrı bir barış süreci oluşturma girişimi olduğunu ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad lehine bir çözüm için zemin hazırladığını düşünüyor.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyeleri olan İngiltere, Çin, Fransa ve ABD'yi Kongre'ye davet etmişti.

Kaynak: Ajanslar

ABD Soçi'ye katılmayacak