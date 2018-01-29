Soçi'de gündem Suriye'nin geleceği
Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimleriyle Soçi'de bugün başlayacak Suriye Ulusal Kongresi'nde, Suriye'nin geleceği için oylama yapılmasının önerileceği açıklandı.
Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayacak Suriye Ulusal Kongresi'nde, Suriye'nin geleceği için ülke genelinde bir oylama yapılmasının önerileceği açıklandı.
RIA haber ajansının haberine göre, Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimleriyle düzenlenen toplantıda, Suriyeli katılımcıların dış aktörlerin etkisi olmadan ülkenin geleceğini oylaması için çağrı yapılacağı belirtildi.
Kongrede ele alınacak taslak metinde, Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması çağrısının da yer alacağı kaydedildi. Metinde, "Sur,ye halkı bağımsız olarak ülkenin geleceğine oylama yaparak karar verecektir" denildi.
Ana toplantı yarın
Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında, bugün önce garantör ülke heyet başkanları hazırlık toplantısında bir araya gelecek. Yaklaşık 1.600 Suriyeli delegenin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak.
Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor. Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.
PYD/PKK kongreye davet edilmedi
Türkiye'nin itirazı nedeniyle terör örgütü PYD/PKK kongreye davet edilmedi.
Suriyeli muhaliflerin bir bölümünün oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi ise, kongreyi boykot edeceklerini duyurmuştu.
Viyana'da geçen hafta muhaliflerle ve Suriye hükümet heyetiyle görüşen BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ise Soçi'deki görüşmelere katılacağı açıklandı.
Soçi'ye davet edilen ülkeler belli oldu
Kaynak: Reuters