Son dakika: ABD Başkanı Trump 'Altın Kubbe'yi duyurdu

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te yeni füze sistemleri 'Altın Kubbe'yi duyurdu. Trump, 2029'dan önce envantere gireceğini açıklarken, sistemin İsrail'in Demir Kubbesi'nden daha iyi bir füze savunma sistemi olduğunu açıkladı.

Yeni sistemin yüzde 100 koruma sağladığını belirten Trump, "Uzaydan gelen tehlikelere ve süpersonik füzelere karşı etkili" dedi. Trump, Altın Kubbe'nin maliyetinin ise 175 milyar dolar olacağını açıkladı.

Demir Kubbe hava savunma sistemi nedir?

Demir Kubbe, İsrailli "Raphael" şirketi tarafından ABD ordusunun işbirliğinde geliştirilen, yaygın hava savunma sistemlerinin aksine dağınık yerleştirilen bataryalarının uzaktan kontrol edildiği bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun internet sitesinde, sistem hakkında, "Demir Kubbe hava savunma sistemi, İsrail'e atılan füzeyi fırlatıldığında algılayan ve yönünü, düştüğü yeri ve düşme zamanını öngörebilen son derece hassas radarlar aracılığıyla çalışmaktadır." ifadeleri yer alıyor.

Sistemin, saldırı füzesinin yönünü takip ettiği eğer açık alana düşecekse ona müdahale etmediği ancak yerleşim yeri veya hassas bölgelere düşeceğini algıladığı füzelere karşı müdahale ederek saldırı füzesini havada imha ettiği belirtiliyor.

Türkiye’nin hava savunma sistemi “Çelik Kubbe”

Türkiye'ye havadan gelecek tehditlerin bertaraf edilmesi amacıyla başlatılan Çelik Kubbe Projesi, Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak.

İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.