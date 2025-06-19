Son Dakika: ABD İran'ı vuracak mı? ABD basınından ses getirecek haber! Tarih verdiler

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik İsrail saldırısına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine verdiği “Vurabilirim de vurmayabilirim de… Kimse ne yapacağımı bilmiyor” yanıtı ses getirdi.

“ABD lideri papatya falı açar gibi konuştu” yorumlarına neden olan bu yorumun ardından Bloomberg’ün konuya ilişkin haberi gündeme bomba gibi düştü.

Üst düzey ABD’li yetkililere göre; ABD, İran’ı önümüzdeki günlerde vurabilir.

Durum hâlâ değişken ama...

Bloomberg, durumun hâlâ değişken olduğunu fakat saldırının bu hafta içinde gerçekleşebileceğini yazdı.

ABD saldırısında muhtemel seçenek, İran’ın güçlü şekilde korunan nükleer tesislerine yaklaşık 14 tonluk sığınak delici bombalar bırakmak üzere B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandırılması olabilir.

Başkan Trump dün İran rejimine karşı sabrının tükendiğini ima etmişti.

Trump, “Sabrım çoktan tükendi. 60 günleri vardı... Bolca zamanları vardı, ama bir hata yaptılar” şeklinde konuşmuştu.

Trump saldırıyı onayladı fakat bekliyor...

Wall Street Journal (WSJ) da ABD Başkanı Trump’ın saldırıyı onayladığını duyurdu.

Gazeteye göre; Trump, üst düzey danışmanlarına İran'a yönelik saldırı planlarını onayladığını ancak henüz uygulamaya geçilmesine onay vermediğini söyledi.

O, nihai onayı vermeden önce İran'ın nükleer programından vazgeçecek mi diye bekliyor.

WSJ, Trump'ın bir planın hazır olmasının İranlıları müzakereye teşvik edeceğini umduğunu yazdı.

Trump yönetiminden bir yetkili, nasıl ilerleneceğine dair birçok seçenek olduğunu ve Trump'ın İsrail'in saldırı planını dikkatle izlediğini aktardı.