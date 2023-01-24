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  3. Son dakika! Erdoğan büyük tepki göstermişti! Finlandiya'dan 'ara verelim' çıkışı
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Son dakika! Erdoğan büyük tepki göstermişti! Finlandiya'dan 'ara verelim' çıkışı

Son dakika gelişmesi… Türkiye Büyükelçiliği önündeki provokasyonun ardından Ankara – Stockholm hattında ilişkiler gerilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’e NATO üyeliği kapısını kapatırken, Finlandiya yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

Haber Merkezi
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İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önündeki Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO görüşmelerine ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Finlandiya ve İsveç'in NATO hedeflerine ilişkin Türkiye ile yapılan görüşmelere ara verilmesi gerekiyor" dedi. Haavisto, Türkiye ile üçlü görüşmelere "ortam sakinleştikten sonra devam etmenin en iyisi olduğunu" söyledi. 

Erdoğan kapıyı kapatmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm'deki Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılan gösterinin ardından dün İsveç'in NATO'ya girmek için Ankara'dan destek beklememesi gerektiğini belirtmişti.

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