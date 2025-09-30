Son dakika! Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Türkiye sürece katkı vermeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinden doğan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Sürece sonuna kadar katkı vereceklerini ileten erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.

Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.