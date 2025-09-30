Son dakika! Erdoğan'dan Gazze açıklaması: Türkiye sürece katkı vermeye devam edecek
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun Gazze konusunda yaptığı görüşme sonrası Gazze'deki ateşkes açıklamalarının ardından görüşlerini paylaştı. Erdoğan, "Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gerçekleşen Trump-Netanyahu görüşmesinden doğan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.
Sürece sonuna kadar katkı vereceklerini ileten erdoğan şu açıklamalarda bulundu:
Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.
Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.
Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2025
Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.