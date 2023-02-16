Son dakika: Hırvatistan'da deprem
Son dakika: Adriyatik Denizi'ndeki Krk Adası'nda 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
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Hırvatistan'da yerel saatle 10.47'de bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin merkez üssünün Krk Adası, büyüklüğünün ise 5,3 olduğunu duyurdu.
Sarsıntının gerçekleştiği nokta, kıyıdaki 140 bin nüfuslu Rijeka'ya 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Balkan ülkesi Romanya'da hafta içinde 5,5 ve 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
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