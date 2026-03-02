Son dakika: İran: ABD ve İsrail, Natanz nükleer tesisini vurdu

İran’ın geniş kapsamlı Natanz nükleer tesisi, ABD ve İsrail’in askeri operasyonları sırasında vuruldu. Açıklama, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) nezdindeki büyükelçisi Rıza Necefi’den geldi.

Necefi, UAEA’nın 35 üyeli Yönetim Kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dün İran’ın barışçıl ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislerine bir kez daha saldırdılar” ifadelerini kullandı.

Reuters muhabirinin hangi tesislerin hedef alındığını sorması üzerine Necefi, “Natanz” yanıtını verdi.