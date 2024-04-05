Son dakika: İsrail'den Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı kararı
Son dakika haberi... İsrail, Gazze'ye insani yardım giriş için Erez Kapısı'nın açılmasını ve Aşdod Limanı'nın geçici olarak kullanılmasını onayladı.
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İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını artırmak için Gazze'nin kuzeyindeki Erez sınır kapısının yeniden açılmasını ve İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının geçici olarak kullanılmasını onayladı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Ürdün üzerinden daha çok yardım gönderilmesine onay verildiği belirtildi.