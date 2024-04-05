Son dakika: İsrail'den Erez Sınır Kapısı ve Aşdod Limanı kararı

İsrail, Gazze'ye insani yardım sevkiyatını artırmak için Gazze'nin kuzeyindeki Erez sınır kapısının yeniden açılmasını ve İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının geçici olarak kullanılmasını onayladı.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Ürdün üzerinden daha çok yardım gönderilmesine onay verildiği belirtildi.