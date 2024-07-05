Son Dakika: Kırgızistan'da darbe girişimi

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nden yapılan açıklamada, "Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girşimini engelledi" ifadeleri yer aldı.

Darbe girişimine kalkışan grubun, "suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" kaydedildi.

Darbe girişiminin engellendiğine ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme ve vatandaşların ölümünü içeren kitlesel karışıklıklar düzenleyerek ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan yıkıcı bir grubun yasadışı faaliyetleri bastırıldı"

Dört kişi, darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda ev yapımı bomba parçaları, silahlar, çok sayıda mühimmat, telsizler, çelik yelekler, üniformalar, insansız hava araçları, aşırılık yanlısı kitaplar ve diğer yasaklı maddeler bulundu.