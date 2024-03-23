Son dakika... Moskova'daki terör saldırısının ardından Putin'den ilk açıklama: Cezalandıracağız

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e yükseldiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, halkına seslenerek 24 Mart günü için ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

"Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştık" ifadelerini kullanan Putin, "Crocus’ta ateş açanlar Ukrayna yönünde hareket etti, orada onlar için bir ‘pencere’ hazır hale getirilmişti" dedi.

"Herkesi tespit edip cezalandıracağız"

Putin, "Suçlular, soğukkanlılıkla öldürmeye, bir zamanlar Nazilerin yaptığı gibi doğrudan Rusları kurşuna dizmeye gidiyorlardı" diye konuştu.

Rus lider, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" ifadelerini kullandı.

Putin, 'teröristleri intikam beklediğinin' altını çizdi.