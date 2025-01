Son Dakika: New Orleans'ta Noel faciası: Onlarca ölü ve yaralı var, patlayıcı madde bulundu!

New Orleans polisi, bir aracın Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldığını belirtti. Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını kaydetti.

Olay, kentin "Fransız Mahallesi" olarak tanınan bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının düzenlendiği, Canal ve Bourbon caddelerinin kesiştiği noktada yerel saatle 03.15'te yaşandı.

CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı, "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi. Kalabalığa dalan aracın sürücüsünün, olay sonrası araçtan inerek çevreye ateş açtığı bildirildi.

New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların kent genelindeki 5 hastaneye kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı. Hastanelerde tedavi gören yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Moment New Orleans police open fire on driver that plowed into a crowd at Bourbon Street pic.twitter.com/9Dly9PwNNZ