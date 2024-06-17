Son dakika... Reuters duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan savaş kabinesi kararı
Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'de Hamas'la çatışmaların ardından kurulan savaş kabinesini feshettiği duyuruldu. Benny Gantz’ın istifasının ardından savaş kabinesi dağılmış oldu.
İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, son dakika haberini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş kabinesini feshettiği açıklandı. Reuters'a konuşan İsrailli bir yetkili, merkezci eski general Benny Gantz'ın hükümetten ayrılmasının ardından beklenen bir hamleyle Netanyahu'nun 6 üyeli savaş kabinesini feshettiğini duyurdu.
İsrail siyasetinin son günlerde en çok konuşulan konusu eski İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz’ın Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesi olmuştu. Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtmişti.