Son dakika! Trump: Görüşme çok iyi geçti, Şi beni ülkesine davet etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeleri arasında son dönemde tırmanan ticaret savaşı sonrasında ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Trump, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi bir telefon görüşmesini az önce tamamladım.

Görüşmemizde, kısa süre önce yapılan ve üzerinde mutabakata varılan Ticaret Anlaşmamızın bazı karmaşık yönlerini ele aldık.

Yaklaşık bir buçuk saat süren bu görüşme, her iki ülke için de son derece olumlu bir neticeyle sonuçlandı.

Nadir Toprak elementleri konusundaki karmaşıklıkla ilgili artık herhangi bir soru işareti kalmamalı.

İlgili ekiplerimiz, yeri henüz belirlenmemiş bir noktada yakın zamanda bir araya gelecek.

ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek.

Görüşme sırasında Başkan Şi, First Lady ve beni Çin’e davet etti; ben de aynı şekilde karşılık verdim. İki büyük ulusun liderleri olarak, bu ziyareti dört gözle bekliyoruz.

Görüşme neredeyse tamamen TİCARET odaklıydı. Rusya/Ukrayna ya da İran ile ilgili herhangi bir konu gündeme gelmedi.

Yaklaşan toplantının takvimi ve yeriyle ilgili olarak medyaya bilgilendirme yapılacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!