Son dakika: Trump-Netanyahu görüşmesi başladı
Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasındaki görüşme başladı. Gazetecilerin "Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna Trump, "Evet" olarak yanıt verdi.
Dünyanın merakla beklediği Trump-Netanyahu görüşmesi Beyaz Saray’da başladı. Gazze’deki saldırıların son bulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması açısından kritik önem taşıyan görüşmeden çıkacak sonuçlar küresel kamuoyu tarafından yakından izleniyor.
Görüşme öncesi "Gazze’de barış olacak mı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca hazırlanan 21 maddelik barış planında herkesin uzlaşacağından emin olduğunu ifade etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ