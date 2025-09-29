Son dakika: Trump-Netanyahu görüşmesi başladı

Dünyanın merakla beklediği Trump-Netanyahu görüşmesi Beyaz Saray’da başladı. Gazze’deki saldırıların son bulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması açısından kritik önem taşıyan görüşmeden çıkacak sonuçlar küresel kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Görüşme öncesi "Gazze’de barış olacak mı?" sorusuna "Evet" yanıtını veren ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca hazırlanan 21 maddelik barış planında herkesin uzlaşacağından emin olduğunu ifade etti.