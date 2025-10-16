Son dakika: Trump, Putin görüşmesi sona erdi

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington’da yapılacak Trump-Zelenski toplantısından önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini haberleştirmişti. Beklenen görüşme gerçekleşti.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek amacıyla iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Orta Doğu barışı konusunda Putin'in kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım telefon görüşmesini tamamladım ve oldukça verimli bir görüşmeydi. Başkan Putin, Orta Doğu’da barışın sağlanması yönündeki büyük başarı dolayısıyla beni ve Amerika Birleşik Devletleri’ni tebrik etti. Bunun yüzyıllardır hayalini kurulan bir şey olduğunu söyledi. Ben de Orta Doğu’daki bu başarının, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerimizde yardımcı olacağına gerçekten inanıyorum.

Başkan Putin ayrıca First Lady Melania Trump’a çocuklarla ilgili çalışmalara olan katkılarından dolayı teşekkür etti. Bu konudaki takdirini dile getirdi ve bu çalışmaların süreceğini belirtti.

Görüşmemizin önemli bir kısmını da savaş sona erdiğinde Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret konusuna ayırdık. Görüşmenin sonunda, gelecek hafta üst düzey danışmanlarımızın bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldık. ABD tarafındaki ilk toplantılara Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek; ayrıca isimleri daha sonra belirlenecek çeşitli yetkililer de toplantılara katılacak. Toplantının yapılacağı yer henüz belirlenmedi.

Başkan Putin ve ben daha sonra Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de buluşarak, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu “onursuz” savaşı sona erdirme imkânını değerlendireceğiz.

Yarın Oval Ofis’te Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim; kendisiyle Putin’le yaptığım konuşmayı ve diğer birçok konuyu ele alacağız. Bugünkü telefon görüşmemizle birlikte önemli ilerleme kaydedildiğine inanıyorum"

Zelenski-Trump görüşmesi: Gündemde 'Tomahawk' var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 17 Ekim Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşme gerçekleştirecek. Gündemde Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme konusu yer alırken, ABD'nin 'Tomahawk' füzelerini verip vermeyeceği de merak edilen gelişmelerin başında geliyor.