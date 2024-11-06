Son dakika... Trump zaferini ilan etti: Tarihin en büyük geri dönüşü!

ABD başkanlık seçimlerinde nefesler tutuldu. Hem ABD'den hem de dünyadan milyonlarca insan Beyaz Saray'a çıkacak başkanı görmek için ekran başına geçti.

Ve seçimleri önde götüren Trump zafer konuşması için kürsüye çıktı. Trump ailesi de tam kadro sahnede yer aldı.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Bu akşam hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Burada binlece arkadaşımız. Daha önce hiç kimsenin görmediğmi bir mutluk içerisindeyiz.

Bu siyasi olarak dünyanın tarihinde görüdğü en büyük, en harika adım oldu ve şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız.

Tarihin en büyük siyasi başarısı

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık, tarihin en büyük siyasi başarısına imza attık şu anda.

Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Beni seçtiğiniz için… ABD’nin 45’inci ve 47’inci başkanı olmaktan gurur duyuyorum.

ABD için altın çağ olacak

Bütün Amerikan vatandaşları için savaşacağım. Tüm hücrelerimle sizin için savaşacağım. Bu gerçekten ABD’nin altın çağı olacak."

Senato'nun kontrolünü yeniden ele geçirdik

Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.

Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis'in de kontrolü bizde. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Meloni'ye güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum.

Başkan yardımcısı JD Vance

Başkan yardımcımızı JD Vance'i tebrik eden ilk kişi ben olmak istiyorum. Burada güçlü bir şekilde bakarak ilerlemesi gerçekten önemli. İlk başta biraz endişelenmiştim ama bu adamın zihninin iyi olduğunu biliyordum. Çok güzel bir 4 sene geçireceğimize inanıyorum. Özel denen şeyi biz kendimiz yapmak zorundayız.

Sınırları kapatacağız

Dünyanın en büyük en güçlü ülkesindeyiz ve burada daha fazla beklememiz gerekmemeli. Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.

Elon Musk'a teşekkür

Elon Musk'a da çok teşekkür ederim. Bugün burada hep birlikteydik. Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım.

Herkes bizimle beraberdi

Vergileri düşüreceğiz. Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde.

Sendikalı - sendikasız, Afrikalı Amerikalı, Hispanik Amerikalı, Asyalı Amerikalı, Arap Amerikalı, Müslüman Amerikalı... Herkes bizimle beraberdi ve bu çok güzeldi.

Savaşı bitireceğim

Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm. Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını, kaderi için hep beraber çalışacağız."