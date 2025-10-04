Son dakika! Trump'tan İsrail'e: Bombalamayı derhal durdur

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın Gazze planını kabul etmesine istinaden yayınladığı bildiriden sonra, Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduğuna inanıyorum. İsrail, rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için Gazze'ye yönelik bombalamayı derhal durdurmalı! Şu anda bunu yapmak çok tehlikeli. Üzerinde çalışılacak detaylar üzerinde zaten görüşüyoruz. Bu sadece Gazze ile ilgili değil, Ortadoğu'da uzun zamandır aranan barış ile ilgili.