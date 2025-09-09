Son dakika! Trump'tan Katar açıklaması: Saldırı benim kararım değildi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Katar'a yaptığı hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, " Bu saldırılar benim aldığım bir karar değildi, tamamıyla Netanyahu'nun planıydı. Witkoff Katarlılara bilgi verdi ama maalesef saldırıyı durdurmak için çok geçti" açıklaması yaptı.

Trump ayrıca, "Bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olabileceğine inanıyorum. Katar'ın bir daha böyle bir şey yaşamayacağının sözünü veriyorum" dedi.