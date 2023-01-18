Son dakika... Ukrayna'da helikopter düştü: İçişleri Bakanı dahil 16 ölü
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovary'de bir bakımevinin yakınına helikopter düştü. Olayda, aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in de bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve yardımcısı dahil 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ukrayna Emniyet Müdürü İgor Klimenko, yazılı açıklamasında, Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde Acil Durumlar Hizmetleri'ne bağlı bir helikopterin düştüğünü duyurdu.
2'si çocuk 16 ölü
Kazada Monastırskiy ve yardımcısı Yevgeniy Yenin'in hayatını kaybettiğini kaydeden Klimenko, kaza nedeniyle 2'si çocuk toplam 16 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.
22 yaralı var
Yaralanan 22 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını belirten Klimenko, ilgili tüm birimlerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kaza sonrası yangın çıktı
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, helikopterin bir anaokulu yakınlarına düştüğü ve kazanın yaşandığı bölgede yangın çıktığı belirtildi.