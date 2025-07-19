Son dakika: Zelenski'den Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde Rus ordusunun ülkesine 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Zelenski'den ise bugün ilginç bir yaklaşım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Zelenskiy, "Rus tarafıyla takaslara ilişkin görüşmeler sürüyor. İstanbul'daki son görüşmede varılan anlaşmaların uygulanmasına devam ediyoruz. Şu anda ekip bir başka takas üzerinde daha çalışıyor. Ayrıca Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi. Müzakere dinamiği artırılmalı. Ateşkese ulaşmak için her şey yapılmalı. Ve Rus tarafı artık kararlardan saklanmayı bırakmalı" dedi.

Rusya ile yapılan esir takasına değinen Zelenskiy, "Esir değişimi. Çocukların geri getirilmesi. Cinayetlerin sona ermesi. Gerçekten kalıcı barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir görüşmeye ihtiyaç var. Ukrayna böyle bir görüşmeye hazır" diye konuştu.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüşmüştü.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer almıştı:

"Vladimir Putin, ihtilafa siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını yineledi ve İstanbul’da doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti"