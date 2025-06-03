SON DEPREMLER I Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem… Muğla, Antalya ve İzmir’de de hissedildi

Ege Denizi'nde 02.17'de meydana gelen şiddetli deprem, kıyı illerinde büyük paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssü olarak Rodos açıkları belirtildi. Uluslararası deprem ajanslarının aktardığı bilgilere göre, sarsıntı İzmir başta olmak üzere Muğla, Antalya ve çevre illerde de hissedildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 vatandaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki gencin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Akbıyık, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini, Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmasına başladığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Depremden şu ana kadar 69 vatandaşımız etkilenmiştir. 10 vatandaşımız ambulans ile 45 vatandaşımız ayaktan olmak üzere toplam 55 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur. 14 vatandaşımız hastaneye nakil edilmeyi kabul etmeyip, yerinde tedavi edilmiştir. 1 hastaya yatış yapılmıştır. 46 hastanın acil serviste tetkik ve tedavileri devam etmektedir. 8 hasta taburcu edilmiştir. Fethiye ilçemizde depremde panik atak geçirerek hastaneye getirilen 14 yaşındaki bir evladımız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı."

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya: Yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Kurum: Ekipler sahada çalışmalara başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem 5 dakika kadar sürdü

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, Kuşadası’nda bulunduğu sırada sarsıntıyı şiddetli şekilde hissettiğini belirtti.

Ercan, sarsıntının süresine ve kaynağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kuşadası’ndayım. Yaklaşık 5 dakika kadar süren M5,5–6,5 dolayında güçlü bir depremle uyandım. Sarsım dalgalarının evin altından geçtiğini hissettim. Deprem, Rodos yakınlarında Güney Ege dalma-batma kuşağında meydana geldi.”

Prof. Ersoy: Daha büyük kapasiteli bir deprem oluşturabilecek bir bölge

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgenin daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Bu, 5.8’le sınırlı kalmayabilir" uyarısında bulundu. CNN Türk yayınına katılan Ersoy, depremin 67 ila 80 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirterek, bu tür sarsıntıların doğrudan Türkiye’nin yer kabuğuna bağlı olmadığını, daha derin bir jeolojik katmanda oluştuğunu ifade etti. Ersoy, “Bu bölge Rodos kuşağındaki depremlerle bağlantılı. Bu kuşakta 6 büyüklüğüne kadar çok sayıda deprem meydana geliyor” dedi.